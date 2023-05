Wekdienst 21/5: Grieken gaan naar de stembus • Ajax-doelman Stekelenburg neemt afscheid

We beginnen met het weer: eerst is het nog vrij bewolkt, maar de zon breekt steeds beter door. Aan zee kan het 20 tot 22 graden worden, met een zeer matige noordoostenwind. In het oosten en zuidoosten wordt het zomers warm met maxima rond 25 graden. Vanaf de avond neemt in het oosten en noorden de kans op buien toe. Deze kunnen gepaard gaan met onweer en veel regen in korte tijd.