Frenkie de Jong ziet City als voorbeeld voor Barça: 'Daar willen we ook naartoe'

De vraag was niet meer óf, maar wanneer FC Barcelona zich tot landskampioen zou kronen. Na de overwinning op Espanyol (4-2) vorige week was het moment daar. "Dat hebben we goed gevierd. De bustour was geweldig", vertelt De Jong in Spanje tegen NOS-verslaggever Joep Schreuder.

En meer prijzen winnen. Want Barcelona pakte dan wel het kampioenschap, in Europees verband speelde het geen enkele rol. "We hebben twee slechte jaren gehad in Europa. Er moet nog wat geschaafd worden aan de selectie."

Behoefte aan een terugkeer naar Nederland (of een ander land), is er namelijk niet. "Familie en vrienden mis ik weleens", geeft De Jong te kennen. "Wat kleine dingetjes, maar ik vind het leven hier fantastisch. Als het met mezelf en de club goed blijft gaan, wil ik hier het liefst zo lang mogelijk blijven."

De middenvelder groeide dit seizoen onder coach Xavi in een iets andere rol - iets minder aanvallend dan voorgaande jaren - en werd in die rol meer en meer bepalend. "Dit ligt mij iets beter. Het is de trainer, het team en mij goed bevallen", spreekt De Jong nuchter.

Een interview van NOS-verslaggever Joep Schreuder met Frenkie de Jong in Barcelona. Over onder anderen coach Xavi en Sergio Busquets. - NOS

Kan Barça zich dan meten met een team als Manchester City? "Die zijn al jaren bezig, hebben veel goede spelers en een fantastische trainer. Daar willen we wel naartoe. Ik denk dat we een goed team hebben, met veel potentie, veel jonge spelers. We moeten het wel laten zien."

"We zijn dit jaar kampioen geworden met veel punten voorsprong op topteams als Real Madrid en Atlético", vervolgt De Jong. "We zijn er niet ver van verwijderd, maar het moet nog beter. De afgelopen jaren in Europa waren niet goed genoeg. We moeten zorgen dat we het beter doen en daar gaan we voor volgend jaar."

Of 'Frenkie' nu op z'n best is? "Dat hoop ik niet, ik denk dat je je altijd kunt blijven ontwikkelen. Als je hard blijft werken en fysiek in orde blijft, word je beter."