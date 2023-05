Nederlands vliegtuigje neergestort in Kroatië, zoekactie naar inzittenden

In het noorden van Kroatië is gisteren een Nederlands vliegtuigje neergestort. Over het aantal inzittenden en mogelijke slachtoffers is nog geen officiële informatie naar buiten gekomen.

Volgens Kroatische media verdween het toestel van het type Cirrus 20 rond 12.30 uur Nederlandse tijd van de radar. Het was onderweg van de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische kustplaats Pula.

Het toestel stortte neer in het bosrijke gebied Mali Makovnik in de provincie Lika-Senj. Zo'n 120 reddingswerkers hebben deelgenomen aan de zoekactie gisteravond. Daarbij werden onder meer ook drones en helikopters ingezet. Even na 19.00 uur werd het wrak van het neergestortte vliegtuigje gevonden door reddingswerkers.

Omdat het gebied moeilijk bereikbaar is, wordt de zoekactie naar slachtoffers deze ochtend hervat. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.