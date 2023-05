Nederlands vliegtuigje neergestort in Kroatië, alle inzittenden omgekomen

In het westen van Kroatië is gisteren een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen, meldt het hoofd van de luchtvaartongevallendienst aan persbureau Hina. Het zou gaan om drie Nederlanders.

Volgens Kroatische media verdween het toestel van het type Cirrus 20 rond 12.30 uur Nederlandse tijd van de radar. Het was onderweg van de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische kustplaats Pula.

Het toestel stortte neer in het bosrijke gebied Mali Makovnik, op de berg Kapela. Zo'n 120 reddingswerkers zochten gisteravond naar het toestel en de inzittenden, onder meer met drones en helikopters. Even na 19.00 uur werd het wrak van het neergestorte vliegtuigje gevonden door reddingswerkers. Persbureau Hina meldt op basis van de brandweer dat er drie doden zijn.

Moeilijk begaanbaar gebied

Het hoofd van de luchtvaartongevallendienst, Danko Petrin, zegt dat de gegevens van de luchtverkeersleiding worden opgevraagd, de communicatie die er was met de piloot, de radar en andere gegevens, om zo een compleet beeld te krijgen van wat er is gebeurd. Onderzoek moet uitwijzen of de mist die er gisteren hing een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, zegt Petrin. "Slecht weer betekent niet automatisch dat dat de oorzaak is van de crash."

Volgens het vluchtplan zaten er drie Nederlanders in het vliegtuigje, dat plaats bood aan vier mensen. Hun identiteit moet nog worden vastgesteld.

Het gebied is moeilijk bereikbaar omdat er vanwege de oorlog in Joegoslavië in de jaren 90 nog steeds landmijnen liggen, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. Reddingswerkers moeten daarom voorzichtig te werk gaan.