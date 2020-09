Door kramp geteisterde Bertens bereikt derde ronde na marathonpartij

Kiki Bertens is met pijn en moeite doorgedrongen tot de derde ronde van Roland Garros. Ze won in een slecht, maar buitengewoon spannend duel met 7-6 (5), 3-6, 9-7 van Sara Errani.

Errani haalde in 2012 de eindstrijd in Parijs en was in 2013 de nummer vijf van de wereld. Ze is inmiddels echter ver weggezakt, vooral omdat ze al twee jaar met haar service worstelt.

Ook tegen Bertens was die opslag niet om aan te zien. Ze moest soms wel vier keer de bal opnieuw opgooien, zag haar services alle kanten op vliegen en sloeg uit pure wanhoop meerdere onderhandse services. In de rally's daarentegen was ze, met name dankzij goed voetenwerk, prima op dreef.

Bertens speelde zeer wisselvallig. Het feit dat haar Italiaanse tegenstandster alles terugsloeg, terwijl ze zelf legio kansen onbenut liet, dreef haar zichtbaar tot wanhoop.

Kramp en tranen

In de slotfase was de pijp leeg. Bertens kreeg kramp in haar linkerhand en het linkerbovenbeen en kon amper nog lopen. Ze hield daardoor de punten wel korter in de rally's.

Bertens overleefde zelfs een matchpoint en na tien breaks op rij behield ze op 7-7 haar service, waarna ze Errani opnieuw brak en in tranen uitbarstte toen ze de partij na ruim drie uur toch in haar voordeel wist te beslechten.