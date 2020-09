Bertens verlaat per rolstoel de baan na gewonnen slijtageslag

Kiki Bertens heeft na een slijtageslag van 3 uur en 11 minuten de derde ronde van Roland Garros bereikt. Ze won in een slecht, maar buitengewoon spannend duel met 7-6 (5), 3-6, 9-7 van Sara Errani.

Errani haalde in 2012 de finale in Parijs en was in 2013 de nummer vijf van de wereld. De 33-jarige Italiaanse is inmiddels afgezakt naar de 150ste plaats op de wereldranglijst, vooral omdat ze al twee jaar met haar service worstelt.

Onderhandse services Errani

Ook tegen Bertens was die opslag niet om aan te zien. Ze moest soms wel vier keer de bal opnieuw opgooien, zag haar services alle kanten op vliegen en sloeg uit pure wanhoop meerdere onderhandse services. In de rally's daarentegen was ze, met name dankzij goed voetenwerk, prima op dreef.