Grote brand verwoest strandpaviljoen in Bloemendaal aan Zee

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland hebben omwonenden tot nu toe door de stand van de wind nog weinig last van de rook. Mochten de mensen daar wel last van hebben, roept de Veiligheidsregio mensen op om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te doen.

De brand brak uit bij Bloomingdale Beach Club, waar op dat moment niemand aanwezig was. De brandweer bluste de gehele nacht, vooral om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar nabijgelegen strandtenten. De brandweer is nog altijd aanwezig om te zorgen dat het vuur niet opnieuw aanwakkert of alsnog overslaat naar omliggende strandpaviljoens en de naastgelegen trampolinevereniging. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Een grote brand heeft een strandpaviljoen in Bloemendaal aan Zee vrijwel volledig verwoest. Omdat meerdere watertankwagens af en aan rijden is de Zeeweg, de weg naar het strand, afgesloten.

De woordvoerder verwacht dat mensen in de loop van de ochtend weer het strand kunnen bereiken met de auto. Wel roept ze mensen op het strand op niet de afzetlinten bij het paviljoen te negeren. "Ga dan niet verder, het kan nog smeulen."

Geen zeewater gebruikt bij blussen

De brandweer hoefde geen zeewater te gebruiken bij het blussen. "We maken in onze regio geen gebruik van brandkranen maar tankwagens", zegt de woordvoerder. "Dus watertransport is goed opgezet en de watertransportwagens pendelen steeds, waardoor er een constante aanvoer van water is."

Strandclub Bloomingdale is een begrip in de regio. Aanvankelijk werden in en om het paviljoen grote feesten gehouden door organisator ID&T. Dat aantal feesten werd langzaam ingeperkt door de gemeente. De laatste jaren werd het paviljoen voornamelijk gebruikt voor bedrijfsevenementen en als restaurant.