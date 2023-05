'Strijdende partijen Sudan komen staakt-het-vuren van week overeen'

Het Sudanese leger en de militie Rapid Support Forces (RSF) zijn een staakt-het-vuren van een week overeengekomen, zegt persbureau Reuters op basis van meerdere bronnen bij de twee partijen.

Het staakt-het-vuren moet er onder meer voor zorgen dat humanitaire hulpverlening in het gebied op gang kan komen. Wanneer de wapenstilstand precies in zal gaan, is nog niet bekend, hoewel dat volgens Reuters binnen 48 uur zal gebeuren. Tot nu toe waren er meerdere korte onderbrekingen in het conflict afgesproken, maar die werden herhaaldelijk geschonden.

Plunderingen

RSF voert sinds eind april hevig strijd met het Sudanese leger. Door de strijd dreigt een humanitaire crisis in het gebied. Het eten raakt snel op en op meerdere plekken vinden plunderingen plaats. Hulporganisaties hadden aangedrongen op een tijdelijke corridor waardoor zij noodhulp hoofdstad Khartoem binnen kunnen brengen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn zo'n 1 miljoen mensen door het conflict op de vlucht geslagen en zijn tot nu toe zo'n 700 mensen om het leven gekomen en meer dan 5000 mensen gewond geraakt. Het geweld is de afgelopen weken ook opgelaaid in de westelijke regio Darfur. Daar werd de stad al-Janaina in West-Darfur aangevallen en werden onder meer winkels geplunderd.

Humanitaire koepelorganisatie IFRC uitte ook zorgen over het toenemende aantal meldingen van seksueel geweld.