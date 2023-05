Rybakina wint toernooi in Rome, na wéér een opgave van haar tegenstander

Jelena Rybakina is winnares geworden van het tennistoernooi van Rome. Hoewel ze in blakende vorm steekt, mag vooral de manier waarop ze de titel greep opvallend genoemd worden.

Liefst drie van haar laatste vijf opponenten gaven namelijk voortijdig op.

In de tweede ronde was het Anna Kalinskaya die er na zeven games mee ophield en in de kwartfinale blesseerde nummer een van de wereld Iga Swiatek zich in het heetst van de strijd. En ook de verrassende finaliste Anhelina Kalinina haalde het einde van de wedstrijd niet.

Rybakina, die nu de nieuwe nummer vier van de wereld wordt, had in het eerste bedrijf een break achterstand omgebogen in setwinst (6-4). Na de door Rybakina gewonnen openingsgame van de tweede set kwam Kalinina haar met tranen in de ogen vertellen dat ze niet meer verder kon.