Russisch ministerie van Defensie claimt dat Bachmoet geheel in Russische handen is

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen de Oekraïense stad Bachmoet volledig in handen hebben. Volgens Russische persbureau's heeft president Poetin de eenheden die in het gebied vochten gefeliciteerd. Vanuit Oekraïense kant wordt de verovering door Rusland ontkend.

De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar noemde de situatie in de stad gisteren wel "kritiek". Eerder claimde Jevgeni Prigozjin, de baas van de Russische huurlingengroep Wagner, al volledige controle over de stad in Oost-Oekraïne.

Bachmoet is al maandenlang het toneel van zware vechtpartijen. Hoewel de stad weinig militaire waarde heeft, verdedigde het Oekraïense leger de stad met hand en tand. Of de stad daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Ook onafhankelijke cijfers over het aantal slachtoffers door de maandenlange strijd zijn er niet. Volgens persbureau AP ligt het aantal slachtoffers aan beiden kanten mogelijk "in de duizenden".

Rusland noemt de stad nog altijd bij de naam die de stad kreeg in de Sovjet-tijd: Artjomovsk. Volgens het Russische ministerie is de stad "bevrijd" door de troepen van Wagner en bijstand vanuit de lucht. Volgens Prigozjin verlaten zijn troepen Bachmoet vanaf 25 mei om rust te nemen. De stad wordt dan overgedragen aan het Russische leger.