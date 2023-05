Russen claimen verovering Bachmoet, Zelensky: 'Stad alleen nog in onze harten'

Rusland claimt de Oekraïense stad Bachmoet volledig in handen te hebben. Het Kremlin schrijft in een verklaring dat president Poetin de eenheden die in het gebied vochten, heeft gefeliciteerd. De betrokken militairen zullen onderscheidingen krijgen.

Eerder claimde Jevgeni Prigozjin, de baas van de Russische huurlingengroep Wagner, al de volledige controle over de stad in Oost-Oekraïne. Er zijn voornamelijk Wagner-troepen betrokken bij de slag om de stad.

In eerste instantie leek de Oekraïense president Zelensky vandaag de val van Bachmoet te bevestigen op een persconferentie bij het slot van de G7-top in het Japanse Hiroshima. Zelensky kreeg daar onder meer de vraag of de stad nog in Oekraïense handen was, waarop hij antwoordde: "Ik denk het niet."

'Alleen nog in onze harten'

Vervolgens zei hij dat Bachmoet "alleen nog in onze harten" is en dat er niets meer over is van de stad, waar sinds augustus vorig jaar zwaar om wordt gevochten. Kort na die persconferentie verduidelijkte een woordvoerder van Zelensky de uitspraken van de president. Volgens de woordvoerder reageerde Zelensky op de vraag of de Russische claim klopt, en niet op de vraag of Oekraïne nog de controle heeft over Bachmoet.

De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar ontkende eerder dat Bachmoet volledig onder Russische controle staat, maar noemde de situatie in de stad wel "kritiek".

Bekijk hieronder de uitspraken van Zelensky over Bachmoet: