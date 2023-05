Britse schrijver Martin Amis (73) overleden

De Britse schrijver Martin Amis (73) is overleden. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. Hij stierf in zijn woning in Florida aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij was de zoon van Kingsley Amis, eveneens een beroemde Britse auteur.

Martin Amis debuteerde in 1973 met de Rachel Papers en won daarmee meteen een belangrijke Britse literatuurprijs. De titel van zijn tweede roman Dead Babies veroorzaakte zoveel opschudding dat zijn uitgever die veranderde in Dark Secrets.

In 1984 verscheen Money (in het Nederlands verschenen als Geld), dat bij het verschijnen door The Guardian meteen tot de beste Engelstalige romans werd gerekend. Een ander bekend werk van hem uit die periode is London Fields.

Sarcastisch, erudiet en somber

The New York Times omschrijft Amis' werk in de jaren 80 en 90 als sarcastisch, erudiet en somber maar ook geestig. Hij wordt vaak genoemd in het rijtje auteurs als Ian McEwan, Salman Rushdie en Christopher Hitchens.

Behalve Geld verschenen ook andere romans van Amis in het Nederlands, zoals De pijl van de tijd (1991), Nachthuis (2006), Interessegebied (2014) en Uit de eerste hand (2020).

In totaal schreef Amis zo'n vijftien romans. Zijn in 2014 verschenen Zone of Interest gaat over een nazi-officier die in Auschwitz verliefd wordt op de vrouw van de kampcommandant. De Britse regisseur Jonathan Glazer gebruikte het boek voor de gelijknamige film die gisteren in première ging op het filmfestival in Cannes.