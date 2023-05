OM vervolgt vrouw die zichzelf stalkte na ontmaskering door tv-programma

Het OM Oost-Nederland vervolgt een vrouw die deed of ze door een man gestalkt werd, maar in werkelijkheid intimiderende, bedreigende en racistische berichtjes aan zichzelf stuurde. Het leek of die berichtjes van de telefoon van de man afkomstig waren, terwijl zij deze zelf optikte.

De politie en het OM geloofden haar. Een 55-jarige man werd in 2019 tot een jaar gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding veroordeeld. Hij is inmiddels vrij. De man heeft het stalken altijd ontkend.

Officier van justitie Menno Hoekstra zei in RTL Boulevard dat de vrouw, de 33-jarige Sanne S., wordt vervolgd voor identiteitsfraude en het doen van valse aangiftes. Dat ze zelf de persoon was die haar stalkte, kwam in 2021 aan het licht in het programma Zeeman Confronteert: Stalkers van RTL.

Spoofing

De programmamakers waren erachter gekomen dat ze gebruik had gemaakt van spoofing, een truc waarmee je kan doen of een telefoon van iemand anders iemand belt of berichtjes stuurt, terwijl je dat met je eigen toestel doet. Geconfronteerd met de bewijzen van de programmamakers bekende de vrouw en zei ze dat ze er spijt van had.

Het slachtoffer, een patiënt in een psychiatrische inrichting waarin S. stage liep, heeft zijn gevangenisstraf inmiddels uitgezeten. Officier van justitie Hoekstra zei dat "het er sterk op lijkt dat de veroordeling van de veroordeelde ten onrechte is geweest". Hij kan bij de Hoge Raad om herziening van zijn zaak vragen.

Het slachtoffer zei tegen RTL Boulevard dat het voor hem een enorme opluchting is dat de vrouw eindelijk door de mand is gevallen. "Haar vervolging is een eerste stap naar gerechtigheid voor mij. Mijn advocaat is bezig met een herzieningsverzoek." De vrouw zou psychiatrische hulp krijgen.