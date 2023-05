Griekenland krijgt na lange juridische strijd archeologische kunst terug

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In 2016 ontdekten de Zwitserse en Italiaanse politie dat Symes talloze archeologische objecten had opgeslagen in een magazijncomplex in Genève. Verspreid over tientallen kisten lagen zo'n 17.000 objecten uit de Griekse, Romeinse en Etruskische tijd.

Griekenland probeert al jaren om zulke archeologische roofkunst terug te krijgen. Afgelopen maart gaf het Vaticaan bij wijze van "vriendschappelijk gebaar" drie beeldfragmenten uit de Oudheid aan Griekenland terug. Ze waren afkomstig van het Parthenon, de tempel voor de godin Athene die in de 5de eeuw voor Christus op de Akropolis in Athene is gebouwd.

Het land is ook met het British Museum in onderhandeling over delen van het Parthenon die het museum in Londen in bezit heeft.