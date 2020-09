Vrees voor corona in hockey: onderzoek bezig, Pinoké wil liever niet spelen

De tuchtcommissie van hockeybond KNHB stelt een onderzoek in naar de wedstrijd in de hoofdklasse tussen Tilburg en Kampong van afgelopen vrijdag.

Kampong heeft in dat duel mogelijk een speler opgesteld die vanwege de coronamaatregelen in quarantaine had moeten verblijven. Pinoké, dat komende zondag tegen Kampong moet spelen, heeft al laten weten dit weekeinde liever niet tegen de Utrechtse club te willen spelen.

Het zou gaan om een Nederlandse international die in contact is geweest met een persoon die was besmet met corona. De betreffende speler deed vrijdag in de eerste helft mee, maar vertrok in de rust omdat hij zich ziek zou hebben gevoeld.

Selectie in quarantaine

Volgens Kampong-coach Roelant Oltmans waren al zijn spelers voor het duel met Tilburg klachtenvrij en heeft de afmelding niets met corona te maken gehad.

Volgens Oltmans heeft de betreffende speler op de maandag voor de wedstrijd een coronatest ondergaan omdat hij klachten had. Die test bleek negatief. "Daarna heeft hij geen klachten meer gehad. Hij heeft ook niet apart getraind of zich apart in een ruimte moeten omkleden."

Twee dagen na het duel met Tilburg kwam Kampong nog uit tegen Den Bosch. Daarbij deed de betreffende speler niet mee. Na die wedstrijd is de hele Kampong-selectie alsnog vrijwillig in quarantaine gegaan. Er wordt niet getraind en de club heeft geen spelers afgestaan aan het Nederlands elftal en Jong Oranje.

Coronatests

Ook is de ploeg getest op corona; de uitslagen worden donderdag bekend. "Achterliggende reden is dat er in de omgeving van een van onze spelers een positief geval was. Dit is een maatregel uit voorzorg", aldus Oltmans.

Pinoké wil vanwege alle onrust geen risico nemen: de Amstelveense club wil zondag niet tegen Kampong hockeyen. Tilburg, de tegenstander van afgelopen vrijdag, wil hangende het onderzoek niet reageren.