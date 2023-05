Manchester City en Aké kampioen van Engeland na nieuwe uitglijder Arsenal

Manchester City is zonder zelf in actie te komen kampioen geworden van de Premier League. Door een nederlaag van concurrent Arsenal bij Nottingham Forest (1-0) is de titelstrijd al beslist. Voor Manchester City is het de negende landstitel, waarvan er zeven de laatste elf jaar werden gewonnen met de honderden miljoenen die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten in de club werden gestoken.

Voor Manchester City is het de derde titel op rij in de Premier League - NOS

Dit seizoen was spits Erling Haaland de grote aankoop van het sterrenensemble van sjeik Mansour. De Noor staat met nog drie wedstrijden te gaan op 36 doelpunten in de Premier League, nu al een record. Maar toch, hoewel City nu op koers ligt voor de treble (winst Premier League, FA Cup en Champions League) ging het zeker in de Engelse competitie allemaal niet vanzelf. Arsenal, met de van City overgenomen Gabriel Jesus, bleef maar winnen en ging lang aan kop. Titel in de schoot geworpen Dat City nu kampioen wordt door een uitglijder van Arsenal, past eigenlijk naadloos in het scenario van dit seizoen. Juist door al die plotselinge uitglijders van de Londenaren, liefst zes in de laatste acht wedstrijden, kreeg City de titel in de schoot geworpen.

City-supporters vieren feest bij het stadion in Manchester - Getty

Voor verdediger Nathan Aké is het de derde titel in drie seizoenen bij City. De Oranje-international is nog herstellende van een hamstringblessure. Namens Nottingham Forest, dat de punten nog hard nodig had in de strijd tegen degradatie, opende Taiwo Awoniyi na zwak verdedigen van Arsenal uit een snelle uitbraak al vroeg de score. En die schade kon ondanks meer dan tachtig procent balbezit voor Arsenal niet meer worden hersteld. Forest is door de zege veilig. Zondag speelt City zelf nog thuis tegen Chelsea en kan Pep Guardiola de felicitaties in ontvangst nemen voor zijn elfde kampioenschap in veertien seizoenen als manager op het hoogste niveau.