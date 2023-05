Demonstratie op Dam voor mensenrechten Iran na nieuwe executies

Op de Dam in Amsterdam is vanmiddag opnieuw geprotesteerd tegen het Iraanse regime. De demonstranten liepen een protestmars van de Dam naar het Leidseplein. Volgens persbureau ANP waren er zo'n 150 demonstranten, de organisatie spreekt van 400 tot 500 mensen.

De demonstranten willen dat de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) wordt berecht voor onder meer "moorden en verdwijningen". Ook riepen zij de EU op sancties op te leggen aan de IRGC. Zij willen onder meer dat de Revolutionaire Garde op een terreurlijst wordt geplaatst.

Het elitekorps, dat in Iran machtiger is dan het leger, heeft de voorbije maanden met harde hand opgetreden tegen demonstranten.

Nieuwe executies

Gisteren werd bekend dat het Iraanse regime opnieuw demonstranten heeft geëxecuteerd. Het ging om drie mannen van 30, 36 en 37 jaar die vorig jaar werden opgepakt in de stad Isfahan. De drie werden veroordeeld omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de dood van een agent en twee leden van een regeringsmilitie tijdens een protest vorig jaar.

Of die beschuldigingen kloppen is maar de vraag: mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat de drie geen eerlijk proces hebben gekregen.

Bronnen zeggen tegen de mensenrechtenorganisatie dat de mannen sinds hun arrestatie in november 2022 gemarteld zijn en gedwongen bekentenissen hebben afgelegd. Een van de drie, de 30-jarige Majid Kazemi, zou in audioberichten hebben verteld dat hij door bewakers in de gevangenis geslagen is. "Ik heb ze verteld wat ze wilden horen, zolang ze mijn familie met rust zouden laten", citeert Amnesty hem.

Europese terreurlijst

Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, veroordeelde vorige week het "schrikbarend hoog aantal executies" dat de Iraanse autoriteiten dit jaar hebben uitgevoerd. Volgens de VN zou het dit jaar al om 209 zijn gegaan, dat zijn er meer dan tien per week.

De informele, georganiseerde Iraanse oppositie buiten Iran heeft de Verenigde Naties en de Europese Unie met klem opgeroepen om de executies te veroordelen. Afgelopen januari stemde het Europees Parlement voor een resolutie om de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst te zetten. Maar volgens EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell was dat zonder tussenkomst van een rechtbank niet zomaar mogelijk.

De directe aanleiding voor de grootschalige protesten in Iran vorig jaar was de dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse Jina Mahsa Amini. Zij werd aangehouden door de Iraanse autoriteiten omdat zij haar hoofddoek niet volgens de strikte voorschriften zou hebben gedragen en kwam te overlijden in een politiecel. Al snel gingen de protesten over de algehele woede over het Iraanse regime.