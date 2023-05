Ruim 36.000 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen Noord-Italië

In Noord-Italië is het aantal mensen dat na de overstromingen is geëvacueerd opgelopen tot zeker 36.600. Het zijn met name inwoners van de provincie Ravenna, meldt persbureau ANSA. Ook in de stad Ravenna zelf is een groot deel van de buitenwijken onder water komen te staan.

In de provincie is een helikopter neergestort die vanwege stroomstoringen bezig was hoogspanningsleidingen te controleren. Vier inzittenden raakten gewond, van wie twee ernstig.