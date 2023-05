Bayern München gooit titel te grabbel, dramatische degradatie voor Hertha BSC

Het rampseizoen voor Bayern München is bijna compleet. Door een nederlaag tegen RB Leipzig op de voorlaatste speeldag (1-3) heeft Borussia Dortmund de titel voor het grijpen in de Duitse Bundesliga.

Christopher Nkunku schoot dwars door het midden na een overtreding van Benjamin Pavard (1-2), Dominik Szoboszlai haalde doeltreffend uit na hands van Noussair Mazraoui (1-3). De oud-Ajacied had net als Matthijs de Ligt een basisplaats, Ryan Gravenberch viel nog in.

In het laatste kwart van de wedstrijd ging voor Bayern alles mis wat er mis kon gaan. Konrad Laimer kreeg de bal uit een counter met wat geluk voor zijn voeten en ramde fraai de plotselinge gelijkmaker binnen. Twee penalty's velden daarna het vonnis over de recordkampioen.

Bayern had alles nog in eigen hand, op jacht naar zijn elfde landstitel op rij. Maar een voorsprong bij rust via Serge Gnabry werd in de tweede helft kinderlijk verspeeld. En daarmee wellicht ook de kansen op het kampioenschap.

Een doelpunt in de vierde minuut van de blessuretijd heeft ervoor gezorgd dat Hertha BSC na tien jaar Bundesliga weer is gedegradeerd naar de tweede Bundesliga. Het late tegendoelpunt van VfL Bochum betekende een 1-1 eindstand in Berlijn en dat is niet genoeg voor Hertha om weg te blijven van de onderste twee plekken.

Het is de zevende keer dat Hertha degradeert uit de Bundesliga. Alleen Nurnberg (negen keer) en Arminia Bielefeld (acht keer) degradeerden vaker.

Na de 1-0 van de Fransman Lucas Tousart, die binnenkopte uit een corner, waren de supporters in Berlijn lange tijd vol goede hoop. Ze zagen vlak na de treffer van Tousart Jean-Paul Boëtius binnen de lijnen komen. Met de oud-Feyenoorder binnen de gelederen moest de voorsprong over de streep worden getrokken.

Dat lukte tot aan de 94ste minuut. Luttele momenten nadat beide ploegen een keer de paal hadden geraakt kreeg Bochum, waar voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch aan het roer staat, een hoekschop. Het zorgde ervoor dat iedereen in het stadion nog even de adem in moest houden.