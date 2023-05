Liverpool knoeit, dus Ten Hag met United vrijwel zeker van Champions League

Erik ten Hag staat met Manchester United op de drempel van de Champions League. Doordat concurrent Liverpool thuis tegen Aston Villa gelijkspeelde, heeft United in de resterende twee duels nog maximaal een puntje nodig om na een seizoen afwezigheid terug te keren in het miljardenbal.

Zelf won United met 1-0 op bezoek bij Bournemouth, door een omhaal van Casemiro. Al in de negende minuut kwam daarmee de eindstand op het bord.

Zonder de zieke Marcus Rashford was United aanvallend niet in staat om door te drukken en de zege al eerder veilig te stellen. Vlak voor tijd kreeg Kieffer Moore zelfs nog een kans op de gelijkmaker, maar keeper David de Gea redde met zijn been.

Twee keer thuis en de bekerfinale

United speelt in de Premier League nog thuis tegen Chelsea en Fulham. En op 3 juni kan Ten Hag na de League Cup zijn tweede hoofdprijs van het seizoen pakken, als Manchester United het in de finale van de FA Cup opneemt tegen stadgenoot City.

Liverpool ontsnapte thuis tegen Aston Villa vlak voor tijd aan een nederlaag, al schoot het weinig op met 1-1.