Recordhouder Groenewegen voor vijfde keer de snelste in Veenendaal

Jayco-renner Dylan Groenewegen heeft de semiklassieker Veenendaal-Veenendaal voor de vijfde keer op zijn naam geschreven. De 29-jarige sprinter was na 175,8 kilometer een klasse apart in de massasprint.

Het parcours, dat uit vijf omlopen van 35 kilometer bestond, kende met de Grebbeberg en het Paardeveld twee obstakels. Vijf Nederlanders van continentale ploegen reden een groot deel van de dag voorop. Max Kroonen werd als laatste gegrepen.

Recordwinnaar

Groenewegen, die het zonder zijn vaste lead-out Luka Mezgec moest doen in de provincie Utrecht, koos het wiel van Jakub Mareczko van Alpecin-Deceuninck in de spurt en dat bleek een goede keus. Groenewegen was veel rapper dan Arvid de Kleijn van Tudor (tweede) en Sam Welsford van Team DSM (derde).

Met vijf overwinningen is Groenewegen recordhouder. Hij won de koers eerder in 2015, 2016, 2018 en 2022. Wiebren Veenstra (1990, 1991), Steven de Jongh (2000, 2001) en Theo Bos (2011, 2012) kwamen ieder twee keer als eerste over de meet in Veenendaal.