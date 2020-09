'850 banen verdwijnen bij Tata Steel in IJmuiden'

Bij de voorgenomen reorganisatie van Tata Steel gaan in Nederland zo'n 850 arbeidsplaatsen verloren. Vakbonden en de centrale ondernemingsraad bij het bedrijf zijn boos dat het aantal is uitgelekt.

Het nieuws is naar buiten gekomen via De Telegraaf. Er vallen volgens die krant geen gedwongen ontslagen. De gemiddelde leeftijd van de werknemers in IJmuiden is relatief hoog en het streven is om banen te laten vervallen via natuurlijk verloop. Ook kan een deel van het personeel overstappen naar een andere functie. Tata Steel kon het bericht niet meteen bevestigen.

De bonden voelen zich overvallen. Vanochtend was er nog overleg tussen onder meer de bonden en de Europese en Nederlandse directie van Tata Steel over de gevolgen van de reorganisatie voor het personeel.

"Hiermee creëert de directie echt onrust op de werkvloer", zegt bestuurder CNV Vakmensen Peter Böeseken. "Mijn leden voelen zich niet meer serieus genomen." De bestuurder zegt nieuwe stakingsacties niet uit de weg te gaan.

Stakingen

In november 2019 maakte Tata Steel bekend 1600 banen te willen schrappen. Dat aantal trok de directie in na meerdere stakingen.

Ook afgelopen zomer liet het personeel van zich horen na het onverwachte vertrek van topman Theo Henrar, die zich altijd inzette voor de Nederlandse tak van het bedrijf. Het personeel vreesde dat zijn vertrek negatief zou uitpakken voor de locatie in IJmuiden.

Begin juli bereikte de vakbond een akkoord met de directie van Tata Steel. Daarin werd afgesproken dat er voorlopig geen mensen worden ontslagen.