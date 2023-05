Wedstrijd Feyenoordamateurs in Amsterdam afgelast om dreiging

Een voetbalwedstrijd tussen de amateurs van Feyenoord en de Amsterdamse amateurvereniging De Dijk is afgelast omdat er voor ongeregeldheden werd gevreesd. Op de wedstrijd in Amsterdam waren enkele tientallen bezoekers afgekomen die vermoedelijk bij de harde kern van Ajaxsupporters horen.

In overleg met de burgemeester, de politie en de KNVB is besloten om de wedstrijd af te gelasten, zegt interim-voorzitter Ten Have van De Dijk. De bus met spelers van sc Feyenoord was op dat moment onderweg, maar maakte rechtsomkeert toen het bericht doorkwam dat de wedstrijd was niet doorging.

Feyenoord-voorzitter Van der Graaff kreeg te horen dat de veiligheid van zijn team niet kon worden gegarandeerd, omdat zich een aantal F-siders rond het De Dijk-terrein ophield.

"Heel triest en op zijn Rotterdams gezegd klote", zegt Van der Graaff. De wedstrijd moet nog wel worden gespeeld. De Dijk is al gedegradeerd, maar Feyenoord moet zich nog handhave in deze competitie, de vierde divisie zaterdag van de KNVB. Hij wil de wedstrijd liever niet in Amsterdam inhalen.

Ook De Dijk betreurt de gang van zaken. Interim-voorzitter Ten Have hoopte op een gezellige middag, ook voor de sponsors. Hij zegt dat de niet verwachte gasten geen problemen hebben veroorzaakt. Ze zaten op het terras en kochten consumpties.