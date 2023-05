Drugstransport arriveert tijdens politie-inval in vishandel Nieuw-Vennep

Een politie-inval bij een drugspand in Nieuw-Vennep heeft meer opgeleverd dan agenten vooraf verwachtten: tijdens het doorzoeken van een vishandel kwam nóg een extra drugstransport aan.

De inval was al in februari, maar komt nu pas naar buiten omdat burgemeester Marianne Schuurmans heeft bekendgemaakt dat ze het pand van de vishandel een half jaar sluit.

De vishandel aan de Pesetaweg kwam in beeld na een tip van Interpol, meldt NH Nieuws. De internationale politieorganisatie vroeg de Nederlandse politie vorig jaar september om een vrachtwagen in de gaten te houden die uit Italië kwam. De verdenking was dat de wagen pmk-glycidezuur vervoerde. Dat zuur is een belangrijke grondstof voor mdma, dat weer wordt gebruikt voor de productie van xtc.

De tip bleek juist. De politie volgde het transport en ontdekte dat de lading eerst naar een pand in Hillegom werd gebracht en vervolgens bij de vishandel in Nieuw-Vennep terechtkwam.

Tussen de bevroren vis

Toen een deel van het spul in de loop van november 2022 weer werd teruggebracht naar Hillegom, greep de politie voor het eerst in: in het pand in Hillegom werd toen 76 kilo pmk-glycidezuur in beslag genomen. Een paar maanden later, op 22 februari dit jaar, kwamen agenten weer in actie, in Nieuw-Vennep.

De politie trof tussen de bevroren visproducten grondstoffen aan voor de productie van xtc. Agenten troffen ook bijna 7500 xtc-pillen en een grote hoeveelheid ketamine aan.

Opmerkelijk genoeg kwam tijdens de politie-inval een groot pallet aan vanuit Spanje. Daarop stonden zes bakken ijs, met bijna 35 kilo marihuana ertussen.

Volgens de politie is de 35-jarige eigenaar van de vishandel opgepakt, net als twee illegaal in Nederland verblijvende Chinezen.