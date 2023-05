Wiebes wint derde etappe Ronde van Burgos, overmacht SD Worx compleet

Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De 24-jarige renster van SD Worx won wederom na een machtige sprint in de laatste honderden meters. Wiebes won ook al de eerste etappe van de vierdaagse rittenkoers.

Vrijdag passeerde Wiebes ook als eerste de finishlijn, maar werd ze later twee plaatsen teruggezet na een duw gegeven te hebben. Daardoor won ploeggenote Demi Vollering, die ook het voorbereidende werk had gedaan.

Hardwerkende ploeg

Ook zaterdag was Vollering belangrijk. Lang leek het erop alsof de kopgroep van zeven vrouwen weg zou blijven in de ruim 112 kilometer lange etappe over een lichtglooiend parcours.

Met nog tien kilometer te gaan lagen de vrouwen nog een minuut voor op het peloton, waarin de ploeg van SD Worx veel inspanning leverde om de vlucht terug te halen. Mede door de extreem hard werkende Vollering, werd de kopgroep nog bijgehaald.

Het leverde SD Worx de 23ste zege van het seizoen op. Daarnaast volmaakt de ploeg de hattrick in de Ronde van Burgos.

Wiebes leidt klassement

Zondag wordt de laatste etappe gereden. Wiebes leidt het klassement met veertien seconden voorsprong op Chloé Dygert en Vollering.