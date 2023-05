FIFA-veiligheidsexpert: 'Bij AZ en FC Groningen ging hetzelfde mis: de organisatie'

Een woordvoerder van de politie zegt dat AZ in principe zelf verantwoordelijk is voor het handhaven van de veiligheid in het stadion. "De politie handhaaft de openbare orde en veiligheid. Na een oproep zijn we naar het stadion gegaan om die veiligheid te herstellen." 'Leen extra stewards' Een goed plan van aanpak vooraf is essentieel, zegt Van Rhee. Dat maak je als club samen met politie en justitie. Zelf gelooft hij mede in de kracht van genoeg stewards. "Het is toch te gek voor woorden dat er één grote stevige West Ham-supporter woedende hooligans probeert tegen te houden? Waar zijn de stewards? Niet met genoeg, en niet op de plek waar ze horen te zijn."

De organisatie bij AZ en FC Groningen was niet op orde, anders was er veel sneller en adequater opgetreden. dat vindt FIFA-veiligheidsexpert Will van Rhee. - NOS

Zelf was Van Rhee betrokken bij de organisatie van de KNVB-bekerwedstrijd tussen Spakenburg en PSV begin april. "Wij hebben toen stewards gehaald van bevriende clubs zodat we meer menskracht hadden in het stadion. Er is bij dat duel, met uitzondering van de racistische spreekkoren, vrijwel niets gebeurd aan ongeregeldheden." Pakkans Van Rhee: "Je moet de pakkans vergroten. Als ik hoor dat er bij AZ nog steeds geen aanhoudingen zijn verricht, dan snap ik dat niet. Je kent de potentiële raddraaiers, je ziet wat er gebeurt met slimme camera's. Identificeer ze en zorg dat de rekening bij hen terecht komt." Hij noemt als voorbeeld de trajectcontrole. "Ik rijd vaak iets te hard, 110 waar je 100 mag. Behalve op de A2, waar trajectcontrole is en ik zeker weet dat ik beboet word. Als de pakkans zo gering is als nu, zal je altijd dit soort problemen houden." Burgemeester Anja Schouten van Alkmaar geeft aan alles op alles te zetten om de misdragende supporters op te sporen. "Dit kan en zal niet zonder consequenties blijven. Daar zijn de eerste gesprekken gisteravond in de driehoek al over gestart. We moeten hier mee aan de slag, in gezamenlijkheid met politie, OM, AZ en gemeente."