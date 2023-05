Den Bosch voor het eerst sinds 1997 niet in finale, SCHC en Amsterdam strijden om titel

De finale om de landstitel gaat tussen Amsterdam en SCHC. De hockeysters van Amsterdam knikkerden Den Bosch uit de play-offs (0-1). SCHC won met 3-1 van Hurley. Bij de heenwedstrijd was Den Bosch de morele winnaar, in Amsterdam werd het namelijk 1-1. Daardoor had de regerend kampioen goede papieren om voor de 26ste keer op rij bij de beste twee ploegen van Nederland te horen. Amsterdam snel op voorsprong Er werd dan wel niet verloren, wel bleek dat Den Bosch niet meer zo onaantastbaar is als afgelopen seizoenen. Vandaag liep de ploeg al vroeg achter de feiten aan: de eerste strafcorner van Amsterdam leverde direct een doelpunt op. Sabine Plönissen bracht de 0-1 via een stick van Sanne Koolen op het scorebord.

Play-offs hockey live bij de NOS Zondag zenden we de beslissende wedstrijd in de halve finales tussen de mannen van Kampong en Pinoké om 14.30 uur uit op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De tweede wedstrijd tussen Bloemendaal en Rotterdam laten we in samenvatting zien.

Ook na dat moment had Amsterdam het betere van het spel. Halverwege de helft van het tweede kwart hervond Den Bosch zich, dat uiteindelijk via een aantal strafcorners meerdere malen gevaar stichtte. Eén seconde In de absolute slotfase was het dan toch raak. Met nog welgeteld één seconde op de klok kreeg Den Bosch een strafcorner. Pien Sanders schoot uit een rebound van een strafcorner van Frédérique Matla binnen. Een uitbarsting van euforie volgde in Den Bosch. Maar vlak daarna vroeg arbiter Coen van Bunge de videoscheidsrechter aan. En die constateerde dat Sanders het doelpunt met de bolle kant van haar stick gemaakt had. Geen doelpunt dus voor Den Bosch. En geen finaleplek, voor het eerst sinds 1997. SCHC overklast Hurley De hockeysters van SCHC plaatsten zich ten koste van play-offdebutant Hurley voor de finale van de play-offs. Zij strijden zaterdag 27 en maandag 29 mei met Amsterdam om de landstitel. Bekijk hieronder een samenvatting van de wedstrijd tussen SCHC en Hurley.

Een samenvatting van de tweede wedstrijd in de halve finales van de play-offs om het landkampioenschap. - NOS