20 procent Frans drinkwater lekt weg, regering komt met aanpak verkwisting

In grote delen van Frankrijk heerst droogte en zijn er watertekorten. Op enkele plaatsen in het zuiden is het watergebruik door bewoners en boeren zelfs al flink aan banden gelegd. Tegelijkertijd wordt er enorm veel water verkwist. In Franse waterleidingen zitten namelijk volop lekkages. Daardoor lekt gemiddeld een op de vijf liter drinkwater weg in de bodem, melden waterbeheerders.

Zo bereikt 20 procent van het Franse drinkwater nooit de kraan. Het gaat om opgeteld bijna 1 miljard kuub aan water per jaar. Dat is meer dan alle Nederlanders in een jaar samen aan water verbruiken.

De overheid Franse heeft een lijst opgesteld van de plekken waar het het slechtst gaat: 170 gemeenten waar maar liefst 50 procent van al het drinkwater weglekt. De regering gaat dat nu aanpakken. "We trekken 180 miljoen euro uit voor de 2000 gemeenten die problemen hebben met de watervoorziening en de 170 gemeenten waar de lekkages enorm zijn", zei president Macron onlangs.

Vaak zijn leidingen verouderd en ontstaan daardoor scheuren, kieren of gaten. Maar droogte en vorst zorgen er ook voor dat de bodem 'beweegt', wat druk zet op leidingen.

Voortvarende aanpak

In het Noord-Franse Lens hebben ze gekozen voor een voortvarende aanpak. "Wij doen ruim 1400 reparaties aan waterleidingen per jaar. Dat doen we in Lens en in meer dan dertig omliggende gemeenten", vertelt Jean-Philippe Albers, operationeel directeur van waterbedrijf Veolia. "We pakken het samen aan, dat is efficiënter. Het gevolg is dat bij ons nu nog maar 16 procent van het drinkwater weglekt, terwijl het landelijk gemiddelde dus 20 procent is."

Maar voor veel kleinere gemeenten is zo'n aanpak onmogelijk. Ze hebben nauwelijks geld voor reparaties en op het platteland liggen dorpen vaak te ver uit elkaar om efficiënt samen te kunnen werken.

President Macron kondigde vorige maand een grootschalig 'waterplan' aan. Niet alleen vanwege de lekkages maar juist vanwege de combinatie met de droogte. Vorig jaar was er al een historische droogte en dat scenario lijkt zich nu te herhalen. In vier zuidelijke departementen is dit voorjaar al de hoogste alarmfase afgekondigd.