VOC Amsterdam wint verrassend eerste duel handbalfinale van Venlo

De handbalsters van VOC hebben het eerste duel van de eredivisiefinale met 32-25 gewonnen van Cabooter/Venlo. Daarmee zijn de Amsterdammers nog maar één overwinning verwijderd van de landstitel.

Afgelopen donderdag troffen VOC en Venlo elkaar al, toen in de bekerfinale. Daarin was Venlo met 36-30 te sterk voor de ploeg van Rachel de Haze.

Raketstart VOC

De eerste helft verliep in fasen. VOC schoot uit de startblokken, terwijl regerend kampioen Venlo duidelijk nog niet in de wedstrijd zat en veel ballen weggaf. Na een paar minuten stond het 5-0 voor Amsterdam.

Vervolgens vocht Venlo zich terug in de wedstrijd. Bij een voorsprong van 7-6 begon VOC aan een tweede offensief en liep het weer uit tot 14-9. De Amsterdammers waren fel, wat ook leidde tot drie tijdstraffen. In de slotfase van de eerste helft stond het 15-13 voor VOC.

In de slotseconden kreeg Faye Janson nog de kans om de voorsprong uit te breiden met een vrije worp, maar de bal belandde in de muur in het gezicht van Lisanne Kruijswijk. Een rode kaart was het resultaat voor Janson.

Niet te stoppen

Na rust nam VOC weer het initiatief. Bij een stand van 23-17 was het verschil voor het eerst zes punten. Venlo kwam maar niet lekker in de wedstrijd en het gat werd nooit meer kleiner dan vier goals. Zelfs met twee vrouwen in ondertal hield VOC het gat gelijk en wist Van Ingen zelfs te scoren.

Kruijswijk had het ondertussen nog steeds zwaar. Na een botsing belandde ze met haar hoofd op de grond en was het einde wedstrijd.

Tegen het einde van de wedstrijd bleef VOC de wedstrijd controleren en liep het nog uit naar 32-25. Volgende week kunnen de Amsterdammers in eigen huis de landstitel veiligstellen.