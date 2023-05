Meisje (5) omgekomen bij ongeluk met kampioenswagen voetbalteam Yerseke

"Wat een hele mooie middag was voor de meiden is een drama geworden", zegt Bakker. De wedstrijd van het eerste team van zijn voetbalvereniging, die werd gespeeld toen het ongeluk gebeurde, is direct stilgelegd. Bij de wedstrijd zou de huldiging van het meidenteam plaatsvinden. Ook alle andere voetbalwedstrijden in Yerseke zijn afgelast.

Volgens Bakker hadden de twee meisjes verder niets te maken met het meidenteam van zijn vereniging. Dat zat in de kleedkamer te wachten op de huldiging en een kampioensrit op de vrachtauto. Volgens Bakker is slachtofferhulp onderweg om de meisjes bijstand te verlenen.

"Op de wagen stond de begeleider van het meisjesteam. De man die de wagen reed had zijn twee dochtertjes meegenomen, omdat ze dat leuk vonden. Maar onderweg door het dorp naar de vereniging, moest de bestuurder plotseling hard remmen voor een rotonde", zegt Bakker. "Daarbij viel een van zijn dochters op straat. Ze was op slag dood."

Volgens clubvoorzitter David Bakker was de wagen, een opengewerkte vrachtauto, onderweg naar het voetbalveld waar het meidenteam onder de 15 gehuldigd zou worden voor het behaalde kampioenschap.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur. De politie kan niet zeggen wat er precies is gebeurd. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Bij een ongeluk met de versierde kampioenswagen van de voetbalvereniging Yerseke is een meisje van 5 om het leven gekomen. Het kind woonde in de Zeeuwse gemeente Kapelle.

Het is niet de eerste keer dat het misgaat met een praalwagen waarop een kampioensteams wordt gehuldigd. In de Gelderse plaats Waardenburg raakten bijvoorbeeld in 2014 zestien mensen gewond toen de platte kar waarop ze stonden kantelde.

Vorig jaar kantelde in Losser, in de buurt van Enschede, een huifkar met een groep voetballers die kampioen was geworden. Daar vielen toen twintig gewonden.