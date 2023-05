Bij de huldiging van het plaatselijke voetbalteam in Yerseke is vanmiddag een jong kind omgekomen bij een ongeluk met de kampioenswagen. De leeftijd van het slachtoffertje is onbekend, de politie spreekt van een jong kind.

Het ongeluk in het Zeeuwse stadje gebeurde rond 14.45 uur, meldt Omroep Zeeland. De precieze toedracht van het ongeluk is nog onbekend.

Het is ook niet duidelijk of de opengewerkte en versierde vrachtauto aan het rijden was op het moment van het ongeluk.