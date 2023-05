Vanavond op tv: Beulen van Assad in Nederland • De gevaarlijkste man ter wereld • Opera als exportproduct

Tientallen beulen die onder het regime van president Assad in Syrië mensen hebben gemarteld, lopen vrij rond in Nederland. Dat meldt Trouw, dat samen met Argos navraag deed onder Syriërs in Nederland, experts en betrokken organisaties. Syriërs die zelf onderzoek hebben gedaan, zeggen bewijs te hebben over minimaal dertien mensen. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn er de laatste tien jaar zeker vijftig Syriërs afgewezen omdat ze mogelijk betrokken waren bij oorlogsmisdaden.

De gevaarlijkste man van de wereld, zo wordt hij genoemd. Een wapenhandelaar die jarenlang - zonder gepakt te worden - onder meer het Iraanse raketprogramma kon voorzien van wapens en onderdelen voor raketten. Onderzoeksjournalist Fredick Obermaier dook met collega's in dat verhaal, en maakte er een boek en documentaire over. Want hoe is het mogelijk dat deze Ling Fangwei, oftewel het Chinese Spook, jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan?

Opera als exportproduct

Het is niet voor iedereen weggelegd: je debuut maken in het wereldberoemde operahuis The Metropolitan Opera in New York. Bariton Thomas Oliemans deed het gisteren, met een hoofdrol in Die Zauberflöte van Mozart. In een uitvoering die oorspronkelijk bedacht en uitgewerkt is door de Nederlandse Opera in Amsterdam. Hollands Glorie in Amerika dus.