AZ-supporters na rellen West Ham niet welkom bij NEC: 'Vrees voor herhaling'

AZ-supporters zijn zondag niet welkom bij de uitwedstrijd in de eredivisie tegen NEC. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen besloten na de rellen bij AZ-West Ham United afgelopen donderdag.

Na de uitschakeling in de halve finales van de Conference League werd de hoofdtribune van het AFAS Stadion bestormd. Daar zochten supporters van AZ de confrontatie met aanhangers van tegenstander West Ham United.

Angst voor herhaling

Volgens de lokale driehoek maakt de laagdrempeligheid van de ongeregeldheden in Alkmaar de vrees voor herhaling in Nijmegen groot. "We betreuren de beslissing om morgen geen AZ-supporters toe te laten, maar hebben we na overleg met de lokale driehoek ook begrip voor het besluit", vertelt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC.

"Het doet pijn dat de goedwillende supporters moeten lijden onder enkele kwaadwillende", aldus de bestuurder.