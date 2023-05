Woningzoekers bezetten braakliggend terrein onder rook Schiphol

Een groep woningzoekenden heeft het braakliggende terrein naast de studentencampus Uilenstede in Amstelveen bezet.

Een jaar geleden haalde de Raad van State een streep door de plannen van de gemeente om op het terrein 2.500 studentenwoningen en 1.500 flexwoningen te bouwen. De plannen werden gesteund door de provincie, de Metropoolregio Amsterdam, de Vrije Universiteit en studentenhuisvester DUWO. Studenten organiseerden zelfs een protestmars vóór de bouw van de woningen. Dat mocht allemaal niet baten. Er is volgens de Raad van State te veel geluidsoverlast van vliegtuigen die op zo'n 200 meter hoogte overkomen.

Sinds die tijd is er tot onvrede van de bezetters niets meer gebeurd op het terrein, De woningnood is alleen maar toegenomen, zeggen ze. Studenten komen nog steeds maar moeizaam onder dak.

Het zal ons worst wezen

"Het is eigenlijk een prachtig mooi stukje land", zegt een van de bezetters tegen AT5. "Wij zeiden tegen elkaar: er wonen hieromheen ook gewoon honderdduizend mensen. Het zal ons worst wezen, die geluidsoverlast. We gaan hier gewoon wonen."

Inmiddels staat er een huisje en is er een flinke buitenkeuken gebouwd. Nog dit weekeinde arriveren de eerste kampeerbusjes en caravans, verwacht ze. In de provisorische moestuin zijn aardappelen, uien en courgettes ingezaaid.

Evenementen organiseren

"We willen hier ook af en toe evenementen organiseren", vervolgt de initiatiefneemster van de actie. "Er komen soepkeukens. Lezingen over landbouw."

De bezetters hebben de politie en de gemeente Amstelveen op de hoogte gebracht. Een woordvoerder van de gemeente Amstelveen zegt dat de situatie in de gaten wordt gehouden, maar dat er geen reden is om over te gaan tot ontruiming. "Op dit moment is er geen sprake van een bedreiging van de openbare orde en veiligheid in het gebied", zegt hij.