De Verkwanseldepolder? Zeeland zoekt nieuwe naam ontpolderde polder

De provincie Zeeland is op zoek naar een nieuwe naam voor de Hertogin Hedwigepolder. "Sinds een half jaar stroomt er weer Westerscheldewater door het gebied en is het eigenlijk geen polder meer", zegt Wyanda Schop van de provincie bij Omroep Zeeland. "Daarom willen we het heel graag een nieuwe naam geven."

De Hertogin Hedwigepolder is misschien wel het meest omstreden stukje Nederland. En dat terwijl het zeker niet de grootste en ook niet de oudste polder van Nederland was.

Pas in 1907 werd het gebiedje op de grens met België leeggepompt en in gebruik genomen als landbouwgebied. Het kabinet Balkenende II besloot in 2005 dat er natuurcompensatie moest komen voor de schade die was ontstaan door het verdiepen van de vaargeul naar Antwerpen.

Er werd gedacht aan het ontpolderen van de Hedwigepolder, maar de discussie daarover leidde er in 2009 toe dat het kabinet-Balkenende IV besloot om de Hedwigepolder juist niet onder water te zetten.

Een jaar later beloofde het kabinet Rutte-I op zoek te gaan naar een alternatief gebied om de verlorengegane natuur te compenseren. Talloze ideeën en gerechtelijke procedures volgden. Tegelijkertijd drong de Vlaamse regering erop aan om in ieder geval iets te doen. Met aanvankelijk weinig resultaat. Pas in 2019 besloot het kabinet Rutte III om de Hedwigepolder toch te ontpolderen. In oktober 2022 was de dijk met de Westerschelde zodanig afgegraven dat het water weer binnenstroomde.

Alles mag

"Het is prima als mensen het de Hedwige willen blijven noemen", zegt Schop van de provincie nu. Maar een nieuwe naam is welkom. "Iedereen mag die aandragen. Alles mag. Er zijn geen eisen waar zo'n naam aan moet voldoen."

Omroep Zeeland vroeg luisteraars alvast om suggesties en ontdekte dat er nog oud zeer leeft. Wat te denken van potentiële namen als Gestolenpolder, Het groot verdriet, Het Boerenverdriet of de Verkwanseldepolder? Ook opvallend: de Peijspolder (naar Karla Peijs die tot 2013 commissaris van de koningin was in Zeeland) of de Pfaspolder (naar de vervuiling met kankerverwekkende pfas-verbindingen door de 3M fabriek die pal over de grens in België staat)?

Liever iets positiefs

Schop kan er wel om lachen, maar verzoekt toch vriendelijk om bij de naamgeving 'liever iets positiefs' te verzinnen. "We zoeken wel iets waarmee we het verleden achter ons kunnen laten", zegt ze. "Je kunt ook weer denken aan iets met 'verdronken', dat kan natuurlijk. Of iets positiefs, 'Nieuw-Saeftinghe' bijvoorbeeld, dat werd ook al geopperd."

Inzendingen zijn welkom tot 29 mei op de website van Grenspark Groot Saeftinghe, de beheersorganisatie waarin de provincie Zeeland samenwerkt met een aantal aangrenzende Belgische gemeenten.