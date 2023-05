Duizenden mensen trekken naar Frans dorpje voor illegaal technofeest

In een Frans dorpje is al sinds Hemelvaartsdag een illegaal technofestival aan de gang met tienduizenden mensen. Het feest trok gisteren 23.000 bezoekers en de autoriteiten rekenen erop dat er vanavond 30.000 feestgangers uit heel Europa op het festival in Villegongis zijn.

De organisatoren van het festival begonnen afgelopen week uit het niets met de opbouw van het festival op een ongebruikt weiland in het Franse plaatsje, ruim 250 kilometer ten zuiden van Parijs. Ze vroegen geen vergunning aan. Het is een zogeheten 'teknival'. Dit soort illegale gratis feesten wordt vaker op afgelegen plekken in Europa georganiseerd.

Volgens de autoriteiten van de regio Indre is het onmogelijk om in te grijpen. "Het is gezien het aantal mensen op het feest niet mogelijk om iets te doen", zegt een functionaris tegen de publieke nieuwszender France Info. "Het is beter om de boel daarom in goede banen te leiden."

Ook de eigenaar van het weiland zegt de feestgangers niet weg te sturen. "Het is onmogelijk, het zijn er te veel", zegt hij bij BFMTV. Hij wil wel dat alle blikjes en andere rommel worden opgeruimd.