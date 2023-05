NFL-legende en voorvechter gelijke rechten Jim Brown (87) overleden

American Football-legende Jim Brown is overleden. De voormalig running back van Cleveland Browns kende een korte maar krachtige carrière, waarin hij één NFL-titel won maar uiteindelijk veel meer bereikte. De Amerikaanse ster, die als een van de beste spelers ooit wordt gezien, werd 87 jaar. In 1957 debuteerde Brown in de NFL, de grootste en belangrijkste American Football-competitie. Als running back (een positie waarin je de bal van de quarterback krijgt en door de verdediging heen naar voren loopt, in plaats van dat de bal via een lange pass door de lucht wordt gegooid) liet hij meteen zien van bijzonder hout gesneden te zijn. In zijn eerste seizoen noteerde hij de meeste gelopen yards (rushing yards). In de acht volgende jaren herhaalde hij dat kunstje maar liefst zeven keer. Ook werd hij driemaal uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de NFL. Kroon op het werk In 1964 zette Brown de kroon op zijn werk door de NFL-titel te pakken met de Browns, waar hij zijn hele carrière speelde. Door zijn brute kracht en hoge snelheid was hij altijd belangrijk voor zijn team. Hij miste zelfs nooit een wedstrijd.

Na negen seizoenen stopte Brown met de sport, op 29-jarige leeftijd, en besloot hij een carrière als acteur na te jagen. Daarnaast werd hij een sleutelfiguur in de strijd voor gelijke rechten voor zwarte Amerikanen, in een tijdperk waarin racisme eerder regel dan uitzondering was. Zo richtte hij de Negro Industrial and Economic Union op, een organisatie die zich richtte op het creëren van banen en het ondersteunen van zwarte ondernemers.

Jim Brown tijdens een persconferentie in 1967, geflankeerd door Muhammad Ali (l) en Kareem Abdul-Jabbar (r) - Getty

Ook sprak hij met andere zwarte sporters steun uit voor Muhammad Ali, die weigerde zich aan te sluiten bij het Amerikaanse leger om te vechten in Vietnam, waardoor hij zijn bokstitels verloor. "Hij was zo goed dat het niet uitmaakte welke kleur je had, je moest hem erkennen als de beste op zijn gebied", zegt voormalig topbasketballer Kareem Abdul-Jabbar. "Dat betekende veel voor de zwarte Amerikanen in de jaren 60, toen alles wat zwarte personen bereikten in twijfel werd getrokken. Er waren geen vraagtekens bij Jim Brown." "Ik hoop dat elke zwarte atleet de tijd neemt om meer te leren over deze ongelofelijke man en wat hij gedaan heeft om al onze levens te veranderen", schreef NBA-ster LeBron James. "Als je opgroeide in het noordoosten van Ohio en zwart was, was Jim Brown een god."

