Advocaten bezorgd over hun veiligheid: meer vraag naar veiligheidsmaatregelen

De Nederlandse Orde van Advocaten ziet dat er onder advocaten veel meer vraag is naar allerlei veiligheidsmaatregelen. Zo melden zich per week twee advocaten bij een speciaal noodnummer, lopen er advocaten rond met een noodknop en is er veel vraag naar speciale weerbaarheidstrainingen. Ook komt er een speciale 'vertrouwensadvocaat'.

Dat zegt Jeroen Soeteman, bestuurder bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zelf strafrechtadvocaat. De afgelopen jaren kwam de veiligheid van advocaten meermaals in het nieuws, onder meer door de moord op Derk Wiersum en de arrestatie van Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi.

Of die gebeurtenissen ook een direct verband hebben met de grotere vraag naar trainingen en veiligheidsmaatregelen is lastig te zeggen. "De maatschappij is verhard, de criminaliteit is verhard. Daar moeten advocaten zich zeer bewust van zijn", zegt Soeteman tegen de NOS, na berichtgeving in De Telegraaf.

"We hebben net 600 trainingen aangeboden voor beginnende advocaten", zegt hij over de weerbaarheidstrainingen. Advocaten leren op zo'n training hoe ze om moeten gaan met agressie en bedreiging. "Alle plekken waren direct ingetekend." Volgens Soeteman waren de beschikbare plekken veel sneller vol dan afgelopen jaren. "We vinden dat je al vanaf je eerste jaar bewust moet zijn van de risico's."

Nieuwsuur keek eind 2021 mee bij een weerbaarheidstraining: