Oud-PSV'er Locadia geselecteerd voor nationale elftal Curaçao

Jurgen Locadia (29) is opgenomen in de definitieve selectie van Curaçao. Vanaf begin juni staan de er kwalificatieduels voor de Gold Cup op het programma, met als groot doel het WK.

De oud-spits van PSV, waar hij twee keer landskampioen werd, speelt momenteel in China bij Guangzhou Mighty Lions. De Curaçaose voetbalbond en bondscoach Remko Bicentini willen, met onder anderen Locadia, een nieuwe weg inslaan en het WK van 2026 bereiken.

Opgeroepen bij Oranje

Locadia - geboren in Emmen bij een Curaçaos gezin - doorliep alle jeugdelftallen van Oranje. Ook bondscoaches Louis van Gaal en Danny Blind klopten op de deur in 2014 en 2015. Maar tot een debuut in het Nederlands elftal kwam het niet.

In 2018 tekende Locadia een contract bij Brighton & Hove Albion, maar een onbetwiste basisspeler werd hij niet. Na tal van clubs speelt de spits nu dus in China.