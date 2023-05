Kika van Es (31) zet punt achter profloopbaan: 'Beste keuze'

Kika van Es heeft haar loopbaan na veertien seizoenen op het hoogste niveau beëindigd. Dat meldt haar club PSV op de website. Van Es droeg 77 keer het shirt van het Nederlands elftal, waarmee ze in 2017 de Europees kampioen werd.

De 31-jarige verdedigster speelde in totaal vijf seizoenen voor de club uit Eindhoven. Haar laatste wedstrijd was de bekerfinale, waarin PSV vrijdag met 4-0 verloor van FC Twente. Ze kwam ook uit voor Willem II, VVV-Venlo, Ajax , FC Twente en Everton. Met FC Twente veroverde ze twee keer de landstitel.

Beste keuze

Een van de hoogtepunten in Van Es' carrière is natuurlijk het Europees kampioenschap. "Als ik naar die beelden kijk, krijg ik gelijk kippenvel. Ik ben zó blij met die beelden. Die wil je nog jaren aan iedereen laten zien", blikt ze terug in AD.

Van Es keerde vorig jaar zomer terug bij PSV. Eerder deze maand werd bekend dat haar contract in Eindhoven niet zou worden verlengd. "Het is de beste keuze, maar het is nooit een leuk besluit na zo'n carrière", aldus Van Es.