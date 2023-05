Feest barst los bij Heracles na kampioenschap: 'Ik steek zo een sigaar op'

Feest, een wilde avond, het roken van een Cubaanse sigaar. Inmiddels zullen de kruitkampen - voor even, want zondag is de huldiging - neergedaald zijn in Almelo. Heracles kroonde zich - nadat het vorig seizoen onverwacht degradeerde - tot kampioen van de eerste divisie. En dat hadden weinigen voorspeld, ruim een maand terug. Sterker: na het verlies tegen De Graafschap (5-3) leek promotie zelfs even onzeker. "Voor de eerste training daarna riep ik de jongens bij elkaar", blikt Heracles-trainer John Lammers terug, terwijl hij het nodige bier uit z'n haar strijkt. De trotse oefenmeester weigerde mee te gaan in de mineurstemming. "Als we zes wedstrijden winnen, worden we kampioen. Daar moeten we in geloven", zei hij toen.

Zaterdag gebeurde dat. PEC Zwolle - dat het kampioenschap deze maand uit handen liet glippen na een uitnederlaag bij Jong PSV - werd op doelsaldo verslagen. "Ik ben hier naartoe gekomen om te promoveren. Als je dan kampioen wordt in de laatste speelronde, is dat fantastisch." "We hebben jongens die weten waar het over gaat en die vorig jaar een klotejaar hebben gehad. Dan is het zelfvertrouwen even weg en daar moet je aan werken."

Justin Hoogma wordt getroost door Heracles-supporters na degradatie - Orange Pictures

Justin Hoogma, aanvoerder van de Heraclieden, was vorig jaar een van die spelers. Hij moest getroost worden toen de Almeloërs degradeerden. "Dat deed pijn. Maar bij iedereen hier dit seizoen voelde je vanaf dag één dat we wat moois gingen neerzetten." Verdiend "Ik denk dat we geen makkelijk seizoen hebben gehad. Vaak was het niet heel best, ook vanavond. Maar als je aan het eind van de streep bovenaan staat, doe je ook iets goeds. Een competitie duurt lang, dus dan heb je het gewoon verdiend." Lucas Schoofs, dit seizoen een van de uitblinkers op het middenveld, ziet ook het contrast met vorig seizoen. "Zonde wat er vorig jaar gebeurd is, maar misschien is het ook wel goed voor de club. Het heeft de boel opgeschud. We kunnen nu verder in deze positieve flow."

Lucas Schoofs - Orange Pictures