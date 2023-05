Wekdienst 20/5: Turkse Nederlanders stemmen weer • Podiumtechniekdag

Eerst het weer: Vanmorgen schijnt de zon uitbundig, maar vanuit het oosten naderen wolkenvelden. Vanmiddag kan het vooral in het zuidoosten soms bewolkt zijn terwijl de zon uitbundig in het noordwesten schijnt. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Zondag en maandag is het warm, maandag is er kans op een onweersbui. Vanaf dinsdag is het koeler.

Er is een tekort aan podium- en evenemententechnici. Dat heeft gevolgen voor het aanbod in theaters, maar ook voor de prijs van je festivalkaartje. Om nieuw personeel te trekken openen de podia vandaag hun deuren. - NOS

Wat heb je gemist?

Milieuorganisatie Greenpeace is door de Russische overheid bestempeld tot 'ongewenste organisatie', en gaat daardoor zijn werk in dat land staken. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt in een persverklaring.

Op vrijdag maakte de Russische openbaar aanklager bekend dat de milieuorganisatie 'ongewenst' werd verklaard, omdat die "had geprobeerd zich te bemoeien met staatsaangelegenheden, en anti-Russische propaganda had verspreid". Ook zou de organisatie hebben opgeroepen tot sancties tegen Rusland. In een reactie zegt Greenpeace louter gestraft te worden "omdat we protesteren tegen plannen die rampzalig uitpakken voor de natuur", zoals houtkap en bodem- en luchtverontreiniging.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een spontane actie van een tattooshop in Rotterdam liep gisteren storm: een Feyenoord-tattoo voor 19,08 euro, het oprichtingsjaar van de club.