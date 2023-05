Drukte bij Rotterdamse tattooshop vanwege Feyenoord-tattoo voor 19,08 euro

Bij een tattooshop in Rotterdam is er al de hele dag een grote toeloop van Feyenoord-fans. De aanleiding: de zaak had aangekondigd om vandaag Feyenoord-tatoeages te zetten voor slechts 19,08 euro, een verwijzing naar het oprichtingsjaar van de voetbalclub die vorig weekend landskampioen werd. De actie leidt tot lange rijen voor de deur.

Vier tatoeëerders zijn in de weer om bij iedereen maximaal tien minuten over een tattoo te doen. In de zaak hangt een groot vel met verschillende ontwerpen waaruit de supporters kunnen kiezen: bijvoorbeeld 'Feyenoord' geschreven in verschillende lettertypes, het oprichtingsjaar van de club in verschillende soorten cijfers en afkortingen als FR. Het moet deze dag wel eenvoudig: alleen letters en cijfers. Logo's en kleuren zijn niet toegestaan.

'Misschien wel het laatste kampioenschap dat ik meemaak'

Voor de Feyenoord-fans in de rij is het vandaag de uitgelezen dag om een tattoo van hun club te zetten. "Ik vind het nu wel een mooi moment, nu we kampioen zijn geworden", zegt een jonge supporter tegen de regionale omroep Rijnmond. "Ik zag die aanbieding voorbijkomen en ik vond leuk om dit als eerste tattoo te laten zetten."

Voor andere Feyenoord-aanhangers heeft de tatoeage ook een emotionele waarde. "Ik dacht: 'nou ik zet er een'. Misschien is dit wel het laatste kampioenschap dat ik meemaak", zegt een man terwijl hij in de leren stoel wacht.

Een andere supporter: "Je bent trots op je club. Je bent trots op het elftal, op het stadion. Je wil dat met een tatoeage tonen."

'We doen het voor de club'

Tatoeëerder Ydo de Jong verwachtte wel dat het vandaag druk zou worden. De deuren gingen om 10.00 uur open, en op dat moment stonden er al mensen buiten te wachten.

De eerste klanten stonden al om 08.45 uur voor de deur: