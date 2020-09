RedTeam: met deze maatregelen redden we het niet, snel landelijk ingrijpen

"Hoe strenger je bent, hoe korter het duurt en hoe behapbaarder het wordt voor de burger", zei Bert Slagter van het RedTeam vanmorgen in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Volgens Slagter, die het RedTeam oprichtte en in korte tijd uitgroeide tot een veelgevraagde talkshowgast, is het belangrijk om iedereen mee te krijgen en dat lukt volgens hem niet als je alleen regionale maatregelen neemt. Dan heeft de rest van het land geen gevoel van urgentie meer.

Het RedTeam, een team van twaalf kritische experts dat naast het Outbreak Management Team meedenkt over de aanpak van het coronavirus, vindt dat er eigenlijk een heel pakket met maatregelen moet komen. Dat moet voor korte tijd in heel Nederland gaan gelden, vinden ze.

RedTeam-lid Schellekens vindt dat mondkapjes wel degelijk iets toevoegen, al was het maar omdat "de signaalwaarde" groot is. Hij noemde een mondkapjesrichtlijn minder belangrijk dan anderhalve meter afstand houden, maar wel een belangrijk onderdeel van een groot pakket aan maatregelen voor het hele land.

Rutte noemde het RedTeam maandag in een adem met het Outbreak Management Team (OMT), de officiële adviseurs van het kabinet. Het ging toen over een landelijke mondkapjesrichtlijn. De premier zei dat hij wacht op een nader OMT-advies en dat hij ook goed heeft geluisterd naar het RedTeam, "de club van mensen die ons scherp houdt". RedTeam is vóór het dragen van mondkapjes in heel Nederland.

In korte tijd is RedTeam uitgegroeid tot een serieuze factor in het coronadebat. Vanmorgen praatten twee leden de Tweede Kamer bij. Zij deden dat in aanloop van het coronadebat met premier Rutte, minister De Jonge en minister Van Ark over de maatregelen die afgelopen maandag zijn aangekondigd.

Het RedTeam is een groep van twaalf deskundigen uit verschillende disciplines, die zich hebben verenigd om mee te denken over de aanpak van corona. Op de achtergrond worden zij gesteund door nog eens 250 mensen.

Begin juli, na de eerste golf, stonden we er heel goed voor, stelt RedTeam-lid en oud-hoofdinspecteur IGZ Wim Schellekens. Mensen hadden zich goed aan de intelligente lockdown gehouden en dat gaf resultaat. Maar in de maanden daarna is het "ontspoord".

"Het pakket aan maatregelen dat nog gold, was niet helder. Het kabinet ging met vakantie, de Nederlander ging op vakantie. En jongeren waren het na drie maanden echt zat. Men dacht: het is voorbij, we hebben het gehad."

Volgens hem is duidelijk dat er behoefte is aan "een helder pakket met maatregelen, met een helder perspectief". Dan zijn Nederlanders volgens hem heel welwillend om mee te werken. En je hoeft geen leger of politie in te zetten om te handhaven, want het is niet nodig dat 100 procent van de mensen zich 100 procent aan de maatregelen houdt.

Als de meeste mensen - al is het 60 procent - dat maar doen, dan kun je het zogenoemde r-getal al onder 1 krijgen, zoals het doel is. Als het pakket er niet komt vreest Schellekens dat we met Kerst nog aan het schipperen zijn.