'Tientallen beulen van Assad lopen vrij rond in Nederland'

Tientallen beulen die onder het regime van president Assad in Syrië mensen hebben gemarteld, lopen vrij rond in Nederland. Dat meldt Trouw, dat samen met Argos navraag deed onder Syriërs in Nederland, experts en betrokken organisaties.

Het precieze aantal is niet vast te stellen. Syriërs die zelf onderzoek hebben gedaan, zeggen bewijs te hebben over minimaal dertien mensen. Volgens schattingen van hoogleraar Ugur Üngör van het Niod, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies, zijn het tussen de vijftig en honderd individuen.

"Er zijn meer dan geruchten over daders van allerlei slag, ook in Nederland", zegt de hoogleraar tegen de krant. Üngör doet onderzoek naar zowel daders als slachtoffers van het regime van Syrië. Het gaat met name om mensen die in de gevangenissen werkten waar op grote schaal werd gemarteld.

Zorgelijk

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn er de laatste tien jaar zeker vijftig Syriërs afgewezen omdat ze mogelijk betrokken waren bij oorlogsmisdaden. Wanneer er zulke vermoedens zijn kan een onderzoek worden gestart. Dan worden telefoons en computers gescand.

De dienst vindt het zorgelijk dat er mogelijk misdadigers van het Assad-regime in Nederland zijn, maar zegt tegen de krant dat de lat hoog ligt om iemand als crimineel aan te wijzen.