Greenpeace stopt in Rusland na verklaring tot 'ongewenste organisatie'

Milieu-organisatie Greenpeace is door de Russische overheid bestempeld tot 'ongewenste organisatie', en gaat daardoor zijn werk in dat land staken. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt in een persverklaring.

Op vrijdag maakte de Russische openbaar aanklager bekend dat de milieu-organisatie 'ongewenst' werd verklaard, omdat die "had geprobeerd zich te bemoeien met staats-aangelegenheden, en anti-Russische propaganda had verspreid". Ook zou de organisatie hebben opgeroepen tot sancties tegen Rusland. In een reactie zegt Greenpeace louter gestraft te worden "omdat we protesteren tegen plannen die rampzalig uitpakken voor de natuur", zoals houtkap en bodem- en luchtverontreiniging.

'Beroep nog nooit zin gehad'

Greenpeace Rusland zegt nu het werk wel neer te moeten neerleggen, "want alles wat we vanaf nu nog zouden doen is illegaal in Rusland." Voorzitter Sergej Tsiplenkov vertelt in een reactie aan persbureau Reuters dat hij overweegt om tegen de beslissing van de Russische overheid in beroep te gaan, "maar ik kan me niet herinneren dat zo'n beroep ooit zin heeft gehad."

Rusland heeft sinds 2015 tientallen organisaties 'ongewenst' verklaard, vooral maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met burgerrechten of corruptie. "We wisten dat dit kon gebeuren", aldus Tsiplenkov, "maar we waren er alsnog niet helemaal op voorbereid. Ik hoop dat natuurbescherming vanaf nu toch mogelijk blijft in ons land, en dat individuele medewerkers van Greenpeace niet vervolgd worden - mijzelf meegerekend."

Geënterd door commando's

Greenpeace werd eerder al vervolgd door de Russische overheid, toen medewerkers van de organisatie in 2013 in de Noordelijke IJszee protesteerden tegen oliewinning door Rusland. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise, dat onder Nederlandse vlag voer, werd toen in internationale wateren geënterd door Russische commando's, waarna de bemanning een tijdlang werd vastgehouden.

In 2015 oordeelde het Permanente Hof van Arbitrage al op basis van het VN-Zeerechtverdrag dat Rusland daarmee onrechtmatig had gehandeld, en een schadevergoeding moest betalen aan Nederland. Rusland erkende het gezag van het hof aanvankelijk niet, maar ging in 2019 toch overstag: het land betaalde in een schikking 2,7 miljoen euro aan Greenpeace.