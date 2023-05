Rechter: docu over Nederlander die 39 jaar in VS vastzit, mag uitgezonden

De documentaireserie over Jaitsen Singh (78), de Nederlander die al 39 jaar gevangen zit in het buitenland, mag op tv worden uitgezonden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald in een kort geding. Singh had dat aangespannen tegen omroep BNNVARA, om te voorkomen dat de serie uitgezonden zou worden.

Singh werd in 1986 in de Verenigde Staten veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Hij kreeg in totaal 56 jaar gevangenisstraf en zit sindsdien vast. Betrokkenheid bij de moorden heeft hij altijd ontkend.

Seksueel misbruik en drugshandel

In de tv-serie Een Amerikaanse Nachtmerrie van productiebedrijf Submarine gaat het onder meer over mogelijke gerechtelijke dwalingen bij de zaak, die de lange celstraf in een ander licht zouden plaatsen. Maar er wordt ook gesproken over vermeend seksueel misbruik door Singh en beschuldigingen van drugshandel, onderwerpen die tot voor kort nog niet in de openbaarheid waren gekomen en waarvoor hij ook nooit is aangeklaagd. Singh is bang dat hij hierdoor in problemen komt bij medegedetineerden.

Het valt niet uit te sluiten dat die beschuldigingen voor Singh "een gevaarlijke situatie" opleveren, oordeelt de Amsterdamse rechter. Maar hij ziet er geen reden in om verspreiding van de documentaire tegen te houden. Toen Singh en Submarine in 2016 overeenkwamen een tv-serie te maken over zijn leven, was Singh al beschuldigd van seksueel misbruik en drugshandel, en was het volgens de rechter aannemelijk dat dit ter sprake zou komen in de serie.

Nuance en context

Wel oordeelt de rechter dat BNNVARA in eventuele promotiefilmpjes niet de nadruk mag leggen "op de aspecten seksueel misbruik en mogelijke betrokkenheid bij drugshandel", omdat in zulke korte video's de ruimte ontbreekt voor de nodige "nuance en context" over die beschuldigingen.

Singhs advocaat Rachel Imamkhan zegt tegen NRC dat ze de uitspraak wil gaan aanvechten. De serie staat gepland om vanaf 29 mei op tv uitgezonden te worden.

Familieleden in Nederland ijveren er al jaren voor dat Singh vrijkomt of de rest van zijn straf in Nederland mag uitzitten, omdat zijn gezondheid slecht is. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) schreef vorig jaar aan de Tweede Kamer dat er een goede kans was dat hij in de VS gratie zou krijgen, maar dat is tot op heden niet gebeurd.