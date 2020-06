Van Bommel neemt clubleiding PSV ontslag nog altijd kwalijk: 'Was onterecht'

Op 16 december vorig jaar werd hij ontslagen als trainer van PSV. Een dag na de 3-1 nederlaag bij Feyenoord. Ruim een half jaar later neemt Mark van Bommel de tijd om terug te kijken op zijn gedwongen vertrek uit Eindhoven. Hij is nog steeds boos. "Iedereen weet wat ik met die club heb. Dan is het niet leuk als je daar ontslagen wordt. Ik neem het de clubleiding nog steeds kwalijk. Het heeft mij geraakt", zegt hij tegen verslaggever Bert Maalderink.

"In mijn ogen was het niet nodig geweest. Onterecht. En zwaar teleurstellend. Ik heb na mijn ontslag geen speler slecht over mij horen praten. Ook de wisselspelers niet. Dat zegt wel wat. Ik heb nog steeds contact met sommige spelers daar. De resultaten waren even niet goed, maar we verloren vrij onterecht van Feyenoord. We waren sterker in die wedstrijd. We misten ook de twee beste spelers op dat moment. Sommige mensen werden helaas nerveus bij PSV. Dan wordt het altijd moeilijk. Dat is jammer."