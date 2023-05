Winnend Heracles ziet PEC niet uithalen en is kampioen van eerste divisie

Heracles startte niet fel aan de wedstrijd tegen Jong Ajax. De Amsterdammers kregen meerdere mogelijkheden om te scoren. Desalniettemin maakte Heracles de eerste treffer van de wedstrijd. Samuel Armenteros passeerde Ajax-verdediger Olivier Aertssen gemakkelijk en schoot in de 23ste minuut raak.

De nummers drie tot en met acht van de eerste divisie gaan samen met de nummer zestien van de eredivisie in de play-offs uitmaken wie volgend seizoen ook in de hoogste competitie van Nederland gaat spelen.

Hierdoor is de ploeg van John Lammers eerste geworden op doelsaldo. Heracles en PEC waren eerder allebei al gepromoveerd naar de eredivisie.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde Lucas Schoofs de voorsprong. Dit zorgde voor feest en vreugdebier op de tribunes en het veld. De wedstrijd moest daardoor stilgelegd worden. Na een korte onderbreking werd er verder gevoetbald en kwam Heracles niet meer in de problemen.

In de tweede helft kreeg PEC weer een sprankje hoop, omdat Thy ook zijn tweede maakte. Diep in blessuretijd zorgde Sven Zitman voor een Zwolse driepunter. Deze overwinning was dus echter niet genoeg voor de titel.

Afscheid Siem de Jong en Advocaat

Siem de Jong nam vanavond afscheid in stijl. De zesvoudig international, die onder meer voor Ajax, PSV en Newcastle United speelde, maakte twee doelpunten bij zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière bij De Graafschap. Door zijn doelpunten en een goal van Devin Haen won de ploeg uit Doetinchem met 3-0 van FC Den Bosch.

Dick Advocaat beëindigde op het trainingscomplex van AZ zijn glansrijke carrière als coach, tenminste dat zegt hij. De voormalig coach, die al meerdere keren zijn afscheid aankondigde, boekte met ADO een 2-0 overwinning op Jong AZ.