Adidas gaat toch schoenenlijn rapper Ye verkopen

Adidas gaat toch de schoenenlijn verkopen van rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West. Eind deze maand begint het Duitse sportmerk met de verkoop van een deel van de Yeezy-sneakers. Een onbekend deel van de opbrengst gaat naar een organisatie die racisme en antisemitisme bestrijdt.

Het Duitse sportartikelenmerk verbrak eind oktober de samenwerking met de Amerikaanse rapper, nadat die op sociale media antisemitische berichten had geplaatst. Door de breuk met de rapper verwachtte Adidas over heel 2023 ongeveer een half miljard euro aan omzet mis te lopen. Het bedrijf bleef achter met nog voor 1,2 miljard euro aan onverkochte Yeezy-sneakers in het magazijn.

Bjørn Gulden, de directeur van Adidas, denkt dat de verkoop "de beste oplossing is, omdat het de geproduceerde schoenen respecteert, het voorraadprobleem oplost en een positieve impact zal hebben binnen onze gemeenschappen", zegt hij.

In het eerste kwartaal van dit jaar, zonder de verkoop van de sneakers, zag Adidas in Noord-Amerika, China en Europa een omzet van honderden miljoenen verdampen. Dat zei het bedrijf bij de bekendmaking van de cijfers over deze periode.